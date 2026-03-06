英國工黨議員丈夫涉做「中國間諜」被拘　本人急辭任黨鞭

英國警方3月4日（周四）拘捕3名涉嫌違反英國國安法的男子，認為3人疑替中國從事間諜活動。據報被捕人士包括工黨議員里德（Joani Reid）的丈夫泰勒（David Taylor）。里德5日晚上宣布辭去黨鞭職務「直到內部調查結束為止」，還強調自己未丈夫涉案而受到警方指控與調查，辭任黨鞭僅是為工黨政府避嫌。



工黨發言人周四晚表示，確認里德因行政原因暫停職權，黨內已經就此事件進行內部調查，而里德會全力配合。里德還在聲明中指出，了解此刻會有各種猜測和流言瘋傳，但「不希望自己以及家人的狀況，令政府分心」，經過內部討論後自願辭任黨鞭，並且在這期間不會以工黨議員的身份出席。

圖為英國下議院公布的工黨議員里德的官方肖像。（英國下議院）

英方未有公布3人具體身份，僅透露年齡、居住地資料。但據《電訊報》等英媒引述消息指，他們是39歲的泰勒（David Taylor）、43歲阿普林（Matthew Aplin）及68歲鍾斯（Steve Jones）。《衛報》指3人均曾在工黨擔任顧問，他們於周四獲准保釋直至5月。

中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會回應稱，一貫反對炒作所謂的「中國間諜」，抹黑中國，誤導輿論。