世界AI大會明開鑼　組織協定簽署儀式今舉行　習近平晤外國元首

世界人工智能（AI）大會暨人工智能全球治理高級別會議7月17日至20日在上海舉行，在此前夕，世界人工智能合作組織協定簽署儀式16日在上海率先舉行。中國國家主席習近平也在16日會見來華出席會議的哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），共同見證簽署和宣布經貿、交通、財政、媒體等領域多項合作文件。



習近平在上海西郊賓館會見托卡耶夫，中國外交部指，習近平談到堅定推進中國與哈薩克全面合作，雙方要推動貿易創新發展，優化貿易結構，培育跨境電商、服務貿易新業態；拓展能源礦產合作，加快推進重點項目落地實施；推進互聯互通建設，增開更多直航航班，提升國際道路運輸便利化水平；培育新質生產力，中方願分享數碼經濟、人工智能等技術，助力哈薩克斯坦實現數碼化轉型等。

中國國家主席習近平2026年7月16日會見來華出席的哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）（中國外交部）

托卡耶夫表示，哈薩克視對華關係為該國外交首要方向，致力於不斷加強同中國的永久全面戰略夥伴關係。哈方期待同中方密切高層交往，加強貿易、投資、交通、能源、農業、數字經濟等方面務實合作，促進人文交流，讓兩國關系發展取得更多實實在在的成果。

柬埔寨首相抵達上海

據中方指，中國今次廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人來華出席世界人工智能大會。柬埔寨首相洪瑪奈於16日抵達上海。