紐約暫停新建AI大型數據中心一年　州長：發展不應犧牲民生

民主黨籍紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）7月14日簽署為期一年的紐約州AI大型數據中心暫停令，暫停審批高耗電AI數據中心新建案，藉此評估設施帶來的能源、水資源與電價壓力，並制訂配套監管標準。



儘管美國總統特朗普（Donald Trump）曾警告各州限制人工智慧行業發展，認為會認為會拖累產業、削弱美國競爭力。但霍楚爾強調：「進步不應該以高電費、水資源緊缺或噪音污染為代價。」

目前，全美多州正研擬和推進類似暫停政策，如加州多地政府陸續限制開發，南加州反彈尤為明顯；洛杉磯郡、河濱郡多座城市對相關新建案喊停。另外，華盛頓州西雅圖、科羅拉多州丹佛等大城市，也相繼採取暫緩措施。目前僅緬因州的相關提案遭到州長否決，未能落地。

2026年6月28日，民主黨籍紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）在紐約市的新聞發布會上講話。（Reuters）

禁停令引發州內激烈爭議和業界批評，認為暫停數據中心的新建設將釋放不歡迎企業信號、逼走投資與就業，拖累州內經濟發展；州內共和黨陣營亦反對暫停令，主張交由地方政府與企業協商開發條件，以經濟效益為前提，為民眾創造良好就業機會。

在電價調控方面，特朗普政府推出「電費負擔者保護承諾」（Ratepayer Protection Pledge），亞馬遜、Google等科技巨頭已簽署，願自行承擔電網升級成本，減輕民生電價壓力。

美媒分析，相關爭議使得數據中心監管議題成為今年底中期選舉的重要焦點。據統計，紐約有133座數據中心，遠少於德州的505座和加州的292座。