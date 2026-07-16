泰國軍裝男子冒充官員陪總理視察火場　面臨4控罪　受訪自稱義工

曼谷酒吧發生大火造成多人傷亡後，泰國一名身穿軍裝的男子涉嫌冒充官員，在現場陪同總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）視察火場，還接受傳媒採訪，疑向媒體發放未經核實的訊息，他如今面臨4項控罪，包括冒充公職人員。爭議爆發後，他在受訪時自稱「義工」。



綜合Thaiger、Thairath等泰媒報道，該男子名為吉蓬（Chitpong Khattapong），自稱「納特中尉」（Lieutenant Nat），他曾是曼谷市議會的參選人。

這次事件始於7月12日，曼谷酒吧發生造成32人死亡的大火後，總理阿努廷前往視察火場，身穿軍裝的吉蓬不時出現在總理身邊，陪同總理視察，之後還接受媒體採訪，內容引起注意，例如他指酒吧老闆在大火期間仍然向顧客收錢，此說法被指未經核實。警方其後稱，吉蓬在接受媒體採訪時的部分內容與事實不符。

警方15日稱，吉蓬如今面臨4項刑事控罪，包括未經許可使用無線電通訊設備、冒充公職人員、散播假訊息及非法持有軍用裝備。

泰媒指，吉蓬後來在接受電視台訪問時自稱為「義工」，他指自己是「帕亞泰縣（Phayathai）的民防義工。我希望為國家作些貢獻，若你需要幫助，請聯絡我。我不是政府官員，但我全面投入。」