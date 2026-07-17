印度東部奧里薩邦現人群擁擠　外媒：至少1死約百人不適送院

印度東部奧里薩邦城市布里（Puri）的Jagannath寺7月16日舉行年度節日Ratha Yatra（字面意思為戰車節）期間發生人群擁擠（Crowd crush）意外。外媒報道，事件造成至少1人死亡、近100人送院。



路透社報道，警方稱有一人因心臟病發身亡，火災與緊急服務官員Umashankar Dash則表示，約100人因喘不過氣送院。

據《印度時報》，奧里薩邦首席部長辦公室後來發聲明，指在發生人群擁擠時，有7人感到身體不適，已立即被送往醫院，但其中一名60歲以上的男子不治死亡，有關部門正在調查其確切死因。

聲明補充，一名35歲以上的男子突發心臟驟停不幸去世，但這一悲據與人群擁擠事件無關。

2026年7月16日，人們在印度西孟加拉邦參與年度節日Ratha Yatra。（Getty）

報道指，Ratha Yatra是印度規模最大、最受尊崇的節日之一，去年舉行相同節目時，同樣出現類似的人群擁擠情況，造成3人死。