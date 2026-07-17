印度東部奧里薩邦現人群擁擠 外媒：至少1死約百人不適送院
撰文：韓學敏
出版：更新：
印度東部奧里薩邦城市布里（Puri）的Jagannath寺7月16日舉行年度節日Ratha Yatra（字面意思為戰車節）期間發生人群擁擠（Crowd crush）意外。外媒報道，事件造成至少1人死亡、近100人送院。
路透社報道，警方稱有一人因心臟病發身亡，火災與緊急服務官員Umashankar Dash則表示，約100人因喘不過氣送院。
據《印度時報》，奧里薩邦首席部長辦公室後來發聲明，指在發生人群擁擠時，有7人感到身體不適，已立即被送往醫院，但其中一名60歲以上的男子不治死亡，有關部門正在調查其確切死因。
聲明補充，一名35歲以上的男子突發心臟驟停不幸去世，但這一悲據與人群擁擠事件無關。
報道指，Ratha Yatra是印度規模最大、最受尊崇的節日之一，去年舉行相同節目時，同樣出現類似的人群擁擠情況，造成3人死。
越南觀光快艇富國島附近翻船15死 載32印度遊客 7船助救人│有片印度13歲少女被拐賣 5天遭30多男性侵 村民暴怒持棍棒毆打嫌犯蘋果在印度「被宰」是一種「果然來了」的感覺土瓜灣街頭印度漢遭3人以木棍毆打 警翻查閉路電視拘30歲同鄉