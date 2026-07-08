蘋果在印度「被宰」是一種「果然來了」的感覺

iPhone 18 Pro預計9月發布，可就在這個檔口，蘋果遭遇了史上最嚴重的一次洩露事件。日前路透社報道稱，駭客組織「World Leaks」在暗網上公布了超過20萬份據稱來自印度塔塔電子的內部文件，其中包括大量帶有蘋果「Confidential（機密）」水印的研發資料、測試照片以及內部代號。然而，蘋果在印度的磨難不過剛開始。



蘋果公司一直採取極度嚴格的保密措施，任何能接觸到新機的人都會被要求籤下保密協議，要是違反保密規定那就會被索賠一個天文數字的賠償金。除保密協議約束外，蘋果還執行嚴格的保密措施，就算在蘋果公司內部能接觸到整機訊息的也只有極少數人。這套體系運轉了很多年，保密效果一直很好，那種「發布會震驚全世界」的感覺，是蘋果從喬布斯發布iPhone 4至今堅持多年的「企業文化」。

這麼多年來所謂泄密，大都不過是流出一些外觀圖而已。而這次泄密，各種細節參數都知道了，比任何一屆發布會都要詳盡的多，簡直是連iPhone 18的每一個DNA都泄露出去了。此外還有含有6份核心BOM清單，詳細列出iPhone 18 Pro 系列數百個零部件的一對一供應商對應關係：哪家供晶片、哪家供電池、哪家供攝像頭模組，甚至每個部件的採購單價、年採購量，都寫得明明白白。用業內人士的話說："相當於把 iPhone 18 Pro 從裏到外扒了個精光，連底褲都沒剩"，絕對是「核爆級」的商業機密泄露。據知情人士透露，蘋果公司認為這些細節非常敏感，並對暗網上流傳的與未發布機型相關的文檔感到擔憂。

2026年6月29日，在印度孟買街頭，三輪車經過一個蘋果iPhone的廣告牌。（Reuters）

2022年，印度的iPhone產能僅佔全球的5.8%，在特朗普對華關稅威脅的情況下，蘋果產能不斷向印度轉移，到2026年印度的iPhone產能已經達到了全球的26%，四年翻了四倍多。狂飆突進建設產能的同時，印度的訊息安全體系卻遠遠沒有跟上，更別提印度製造業長期以來都是重產能、輕安全，大部分印度工廠的重心都在"能不能把產品造出來" 上，訊息安全屬於 "錦上添花" 的奢侈品。站在印度經濟發展水平的角度，這麼做沒有問題，但這種安全程度和蘋果公司的要求相比顯然有巨大的差距，於是就被駭客給盯上了。坦白說，蘋果在印度發生這樣嚴重的泄密事件，只有一種「果然來了」的感覺。

這次泄密事件，只是一個縮影。印度的整體制造業是比較粗放的模式，蘋果能在印度選擇的供應商並不多。塔塔集團既是蘋果的零部件供應商，也是蘋果的代工組裝商。這已經是蘋果能在印度找到的最好企業。但塔塔集團作為印度最古老的財閥，又是莫迪的金主，塔塔集團在印度「橫行霸道」，過去幾年有不少國產手機廠商去印度建廠，結果被罰的被罰，被收購的收購，基本都沒有好下場。塔塔集團根本不會在意出「出問題」。

印度南部的塔塔（Tata）iPhone工廠2024年9月28日發生火災。（影片截圖）

從這次事故的處理也可以看到，6月5日，塔塔電子高管收到了一封來自World Leaks的勒索郵件。塔塔電子收到勒索郵件後立刻開會討論，最終討論決策不付錢。在塔塔看來，這「無非就是一些組裝圖紙，沒什麼大不了的」。在接連洩露發生後，塔塔依然認為：「駭客放完這批就沒貨了」。

直到World Leaks 直接將全部 630.4GB，合計204341份文件全部打包，上傳到了多個暗網網盤和種子站點，完全免費公開後，塔塔仍然在試圖掩蓋事實，發布了一份輕描淡寫的聲明稱：「幾周前，塔塔電子發現部分系統出現網絡安全事件。我們的應對方案立即啟動，該事件沒有對我們各業務的運營造成任何影響。」

沒有道歉，沒有細節，甚至連「數據泄露」四個字都沒提。這就是印度的企業！當然，蘋果越是把供應鏈轉移到印度，就反而越是單一依賴於印度塔塔這家印度巨頭。這是完全違背蘋果所謂供應鏈多元化的說法。所以，蘋果也絕對要為自己的行為負責。

iPhone 18 Pro新配色（X@pmcafrica）

不知道蘋果是否已經後悔落地印度？除了洩露這麼大一個紕漏外，還有「噩夢」！在今年1月，就有報道稱，「蘋果面臨印度380億美元反壟斷罰款」。 印度在2024年出台新的反壟斷法，該法律授權印度競爭委員會（CCI）根據公司的全球營業額而非僅根據印度營業額對公司進行處罰。蘋果曾請求廢除2024年出台的涉案法律，稱其罰款不成比例且非法追溯適用，CCI則反駁稱相關規則能有效威懾跨國數字企業。過去幾年印度已經對多個落地印度的跨國企業進行開宰，有通過查稅罰款的、也有采用強行收購的手段，這次則是宰到蘋果身上。

蘋果指控印度反壟斷調查人員「照搬」競爭對手的陳述，在認定這家美國科技巨頭違反競爭法時未能妥善開展獨立調查，並以此呼籲撤銷相關調查結論。蘋果的陳述是有道理的，正如蘋果提交的文件中，多張表格論證印度競爭委員會調查團隊並未進行獨立分析，而是肆意「照搬」了 Match、沃爾瑪（WMT）旗下的印度支付應用 PhonePe，以及印度本土競爭對手 Paytm 等反對方在此案中提交的諸多陳述材料。

蘋果不是第一個指出印度競爭委員未進行獨立分析的企業。2022年，印度競爭委員會也曾經對谷歌做出1.6億美元的罰款。2023 年，谷歌辯稱印度調查人員抄襲了歐洲某項裁決的部分內容。當時印度競爭委員會對此回應稱：「我們沒有進行剪切、複製和粘貼。」

印度競爭委員會高級官員定於7月21日對蘋果這起案件的所有相關方舉行閉門聽證會。相信雙方還有拉扯。過去幾年，類似的事情，印度沒少幹，蘋果想不被罰是很難的。

畢竟印度本就有跨國巨頭「墳場」的外號。蘋果在印度的「好日子」，還在後頭呢！