印度13歲少女被拐賣　5天遭30多男性侵　村民暴怒持棍棒毆打嫌犯

印度拉賈斯坦邦(Rajastha)，最近爆發一宗震驚全國的未成年少女性剝削案！



一名年僅13歲、才就讀八年級的印度少女，6月18日在搭乘三輪車返家途中，疑似被司機誘拐，並被轉賣給旅館業者。在短短5天內，這位少女輾轉多家旅館，並疑似被30多名男子性侵。

案件曝光後當地民眾群情激憤，被逮捕的嫌犯，被印度村民持棍棒毆打。（X截圖）

印度鄉民暴怒，嫌犯遭當街毆打：

案件曝光後，不僅引發印度社會譁然，社群網路上更瘋傳不少嫌犯被憤怒民眾當街毆打的影片，再度掀起印度人對婦幼安全問題的討論。

13歲少女搭車返家卻失蹤

綜合《印度時報》等多家印度媒體報道，這宗性剝削案發生在6月。當地警方指出，少女在18日晚間與友人見面後，約晚間10時30分搭乘電動三輪車準備返家，不料家人等候多時，卻始終不見人影，於是向警方報案協尋。

警方調查發現，少女疑似被三輪車司機載往當地「Joy Inn旅館」，隨後更被轉賣給旅館經營者，並被帶往包括Joy Inn、Dream Inn、Sapphire等旅館監禁，直到22日晚間，警方突襲Joy Inn旅館，才讓少女脫離魔掌。

5天輾轉多間旅館 警方：30多人涉案

警方表示，少女在6月18日到22日短短5天內，不僅行動被控制，更不斷被轉移到不同旅館房間，為男性提供性服務。警方在調閱各家旅館監視器畫面、住宿紀錄及手機通聯資料，初步掌握至少30人涉案。

受害少女向警方供稱，每當因為疼痛哭喊時，嫌犯更會強迫她飲酒止痛。（X截圖）

受害少女向警方供稱，每當因為疼痛哭喊時，嫌犯更會強迫她飲酒止痛，直到警方在22日晚間突襲旅館，才成功救出少女，並展開大規模追查。截至目前，警方已逮捕12名嫌犯，包括涉嫌誘拐少女的三輪車司機、旅館負責人、旅館管理人員及多名涉案男子，另有部分共犯仍在逃，警方正持續確認身分並展開追緝。

印度鄉民暴怒 嫌犯遭當街毆打

案件曝光，也讓當地民眾群情激憤。好幾位被警方逮捕的嫌犯，被繩索綑綁，在警方戒護下行經街道時，竟然被大批當地村民持木棍等物品毆打，甚至有女性居民加入攻擊行列，現場還不斷傳出叫罵聲。

印度媒體指出，當地政府已動用推土機，拆除4間涉案旅館，；不過，嫌犯遭公開毆打的畫面，也引發外界對「私刑正義」的討論。

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