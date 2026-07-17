英國鋼鐵公司收歸國有以挽救英國鋼鐵供應　中方表示強烈不滿

撰文：羅保熙
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在英國政府介入阻止英國鋼鐵（British Steel）國有化位於斯肯索普（Scunthorpe）的鋼鐵廠關閉並導致4000人失業15個月後，該公司正式被收歸國有。首相施紀賢（Keir Starmer ）7月16日表示，政府從中資敬業集團接管這家工廠符合國家利益。

英國政府於週四全面接管了國內最後一家大型粗鋼生產設施，結束了當局與上資中資企業之間圍繞該廠區控制權長達數年的糾紛。這也是施紀賢作為首相在《鋼鐵工業（國有化）法案》（ Steel Industry (Nationalisation) Act）日前獲得御准後主導的最後幾項重大舉措之一。

去年4月，敬業集團威脅如果不採取措施保住林肯郡的廠房就退出市場後，工黨政府緊急召回議會，阻止了英國鋼鐵公司的關閉。施紀賢表示，英鋼是國家結構的一部分，也是英國工業實力的基石。他說：「今天的決定確保了英國鋼鐵業的未來，保護了技術工人的就業，並維護了一項至關重要的國家能力。本屆政府將始終以國家利益為重，支持英國工業，增強我們的經濟實力，並確保我們所依賴的產業能夠長期繁榮發展。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。（Reuters）

在北京，中國外交部發言人週四回應指，英鋼在敬業收購之前就已多年虧損。 敬業收購後對英鋼注入巨額資金，使公司經營得以維繫，就業崗位得以保留。英方罔顧敬業對英經濟社會做出的重要貢獻，以國家安全之名，強行接管、進而對英鋼實施國有化，嚴重損害了敬業的正當權益，嚴重挫傷了中國企業對英投資信心。

中方敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。中方將密切關注事件進展，支持中國企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中國企業利益。

英政府接管英鋼　中國大使館促遵循公平原則保障華企合法權益英擬國有化英國鋼鐵公司　中方促保障華企合法權益施紀賢：將對英國鋼鐵進行全面國有化
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