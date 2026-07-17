在英國政府介入阻止英國鋼鐵（British Steel）國有化位於斯肯索普（Scunthorpe）的鋼鐵廠關閉並導致4000人失業15個月後，該公司正式被收歸國有。首相施紀賢（Keir Starmer ）7月16日表示，政府從中資敬業集團接管這家工廠符合國家利益。



英國政府於週四全面接管了國內最後一家大型粗鋼生產設施，結束了當局與上資中資企業之間圍繞該廠區控制權長達數年的糾紛。這也是施紀賢作為首相在《鋼鐵工業（國有化）法案》（ Steel Industry (Nationalisation) Act）日前獲得御准後主導的最後幾項重大舉措之一。

去年4月，敬業集團威脅如果不採取措施保住林肯郡的廠房就退出市場後，工黨政府緊急召回議會，阻止了英國鋼鐵公司的關閉。施紀賢表示，英鋼是國家結構的一部分，也是英國工業實力的基石。他說：「今天的決定確保了英國鋼鐵業的未來，保護了技術工人的就業，並維護了一項至關重要的國家能力。本屆政府將始終以國家利益為重，支持英國工業，增強我們的經濟實力，並確保我們所依賴的產業能夠長期繁榮發展。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。（Reuters）

在北京，中國外交部發言人週四回應指，英鋼在敬業收購之前就已多年虧損。 敬業收購後對英鋼注入巨額資金，使公司經營得以維繫，就業崗位得以保留。英方罔顧敬業對英經濟社會做出的重要貢獻，以國家安全之名，強行接管、進而對英鋼實施國有化，嚴重損害了敬業的正當權益，嚴重挫傷了中國企業對英投資信心。

中方敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。中方將密切關注事件進展，支持中國企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中國企業利益。