英擬國有化英國鋼鐵公司　中方促保障華企合法權益

針對近日有英國媒體報道稱，英國政府將通過相關立法，將中國敬業集團（Jingye Group）旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）國有化。中國商務部5月14日回應稱，希望英國政府遵循公平公正非歧視的原則，三思後行，審慎決策，切實保障中國企業的合法權益，維護好中英經貿關系來之不易的良好氛圍。



2025年4月14日，英國斯肯索普，英國鋼鐵工廠高爐全景。（Reuter）

中國商務部發言人稱，中方注意到相關報道。英國政府從中國企業手中接管英國鋼鐵公司已有一年多時間，中方的立場和態度始終是明確及一貫，即英國政府無論採取何種行動，都應充分考慮中方企業對英國鋼鐵的巨大投入，以及對英國經濟做出的貢獻。

中方促英國尊重企業意願和市場原則，不濫用行政強制手段，與中方企業積極尋找公允正當、雙方都能接受的解決方案。發言人又稱，中方將密切關注事件進展，採取有力措施維護中國企業合法權益。