德國鐵路員工狂奔買廁紙解乘客窘境　榮獲「鐵路英雄」稱號｜有片

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）旗下ICE高速列車（Intercity-Express）日前鬧出一場離奇有暖心的延誤插曲。列車員發現車上廁紙用完，停車衝進附近超市，買下三大包衛生紙後火速折返奔回車廂，最終導致誤約45分鐘。整個過程被乘客拍下影片發上網絡，網友紛紛表示「這樣的延誤完全可以理解」，並誇讚該列車員為「真正的英雄」。



綜合外媒報道，一班編號ICE 2075的列車從敘爾特島（Sylt）開往柏林途中時，有列車員發現車上廁所衛生紙已全數用完，且發車前未補足備品，為避免乘客旅途如廁尷尬，列車員決定臨時停靠漢堡貝格多夫站（Hamburg-Bergedorf），親自下車解決問題。

從網上流傳的視頻可見，這名列車員提著三大包衛生紙，大步跑上樓梯、趕回列車。

該影片迅速爆紅，網友紛紛大讚該員工負責盡職，直呼是「最暖鐵道英雄」、「值得敬佩的人」，力挺公司為其加薪，稱真正的職責不止守規則，更懂體貼解決問題。

德鐵事後解釋，因人手不足導致發車前備品檢查疏漏，並承諾全額報銷員工自掏腰包的採購費，同時強化後續車廂備品抽查，杜絕類似事件再度發生。