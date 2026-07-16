默茨不反對中國車企接管陷困境德國車廠　惟強調非長久之計

德國總理默茨（Friedrich Merz）7月15日在記者會表態，不反對中國車企接管德國陷入困境的汽車工廠，但強調這只是「應急方案」，不能解決德國汽車業自身的結構性問題。



法媒報道，默茨15日被問及中企接管德國車廠的可能性時，稱應由個別企業自行決定是否願意，但提醒不能視其為解決自身結構問題的方案。

2026年3月4日，德國漢諾威，福士汽車的工人正為汽車安裝感應器。（Reuters）

德國旗艦汽車業正受歐洲需求疲弱、美國關稅及中國激烈競爭夾擊，就業持續萎縮。福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）行政總裁布盧默（Oliver Blume）13日對員工稱，除已同意的5萬人裁員外，或再削減最多5萬職位，並暗示4間工廠可能關閉。

報道指，由於多間德國車廠產能利用率偏低，外界有聲音建議由比亞迪（BYD）等快速擴張的中國車企接管或部份使用其生產線。

布盧默4月曾表示對福士的中方夥伴使用其工廠持開放態度，不過集團其後淡化短期內有任何交易。歐洲其他車廠亦在與中企結盟，歐洲車企斯泰蘭蒂斯（Stellantis）5月宣布與東風汽車組歐洲合資企業，共用製造、銷售及工程。

2026年7月8日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在土耳其安卡拉出席北約峰會期間，向媒體發表講話。（Reuters）

默茨此前曾稱人民幣被低估25%至30%，令中國出口更便宜，指歐洲長遠不能接受與一個貨幣低估的夥伴競爭。近年德國對華貿易逆差擴大，出口暴跌同時進口穩升，機械、化工及汽車業受壓。