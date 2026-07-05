默茨怨德國人放太多病假　擬禁打電話請假　病假首日須提供醫生紙

德國總理默茨（Friedrich Merz）近日提出嚴格的勞工政策，德國工人以後或必須在生病首日親自去看醫生才能請到病假。這項旨在提升德國停滯經濟生產力的嚴厲新規，將取代目前員工只需打電話給醫生即可獲得醫生紙，且無需在請假第三日之前親身前往看病的制度。



默茨宣布有關請病假的新政策建議：

據英國《每日電訊報》報道，德國總理默茨向記者表示「：「病假天數太多了。我們正在制定一套方案，幫助相關各方，包括員工和企業解決這個問題。」

默茨坦承：「我們知道這是一個艱難的決定。但我們不能再承受因長期缺勤而造成的競爭劣勢了。」

報道指，此舉將受到雇主的歡迎，但卻激怒德國強大的工會。服務業工會Verdi的主席韋爾內克（Frank Werneke）指責默茨製造「不信任員工的文化」。

醫生也反對這項改革，警告這將使德國的家庭醫生不堪重負，預約量將激增。

德國家庭醫生協會稱這項措施「簡直是一場災難」，並表示：「我們的診所將被大量不需要面對面診療、在家臥床休息反而更好的病人擠爆。」

報道提到，德國人平均每年請病假約三週，即15個工作天。這低於法國和大多數北歐國家，但高於瑞典、荷蘭、丹麥、波蘭和義大利。

默茨對病假制度的抨擊，是他領導的基督教民主聯盟與左翼社會民主黨協商達成的一攬子改革方案的一部分，旨在提高生產力並改善德國的公共財政狀況。

其他措施包括大幅精簡政府流程，以及逐步提高德國人的退休年齡和領取退休金的年齡。在未來數十年，這一年齡可能會從67歲提高到70歲。

2026年7月2日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在柏林總理府出席政府聯合委員會議後的新聞發布會。（Reuters）

默茨強調：「這些建議無法在一夜之間將停滯不前的經濟轉變為蓬勃發展的經濟。但它能夠為未來的增長創造前提條件和框架。」