特朗普指控中國操縱2020大選？　一文看清當中4大看點｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月16日就選舉安全問題發表全國電視講話，指控中國操縱2020年總統大選，他表示白宮正公開關於選舉問題的情報文件。中國駐華盛頓大使館否認指控，強調北京過去從未、將來也絕不會干預美國總統大選。路透社報道分析指，特朗普的說法有幾個值得關注的焦點。



為什麼現在提出指控？

特朗普周四聲稱，解密了一份揭露了選舉舞弊和外國幹預的情報文件。然而，情報調查結果和獨立研究卻駁斥了他的多項說法。

今年以來，特朗普已超過100次聲稱2020年大選「被操縱」，並以此為由推動國會通過一項名為《拯救美國法案》（SAVE America Act）的限制性選民身份識別法案。該法案將對選民實施嚴格的身份證明要求，並尋求聯邦政府對選舉進行更大程度的干預。

上述法案已多次以簡單多數票在共和黨控制的美國眾議院獲得通過，但在共和黨控制的參議院，該法案仍無法獲得60票的門檻。

圖為2020年美國大選競選活動進行期間，10月17日一名加州的義工使用電腦學習有關發布選舉短訊的課程。這些學員將利用學得的知識接觸選民，鼓勵他們投票。（Getty）

機密文件關於什麼？

特朗普表示，白宮正在公佈一批機密文件，他聲稱這些文件揭露了美國選舉系統的漏洞，其中包括：中國試圖在近期的選舉中提振民主黨；特朗普指責中國政府干預選舉，試圖在2018年中期選舉中損害共和黨同僚的利益，並影響他2020年的連任前景。他還指責北京洩漏美國選民資料。

不過，早前一份美國情報報告得出了不同的結論。2021年的評估報告指出，中國曾考慮進行旨在改變2020年大選結果的影響力行動，但最終放棄了這個想法。該評估報告由時任特朗普國家情報總監、現任中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）撰寫。

該情報評估認為，中國試圖收集有關美國選民、民意和政黨的信息，其時間至少可以追溯到2008年。但中國獲取的選民數據並非機密信息，也沒有被用於篡改選票。

存在大量非公民登記投票？

特朗普聲稱，國土安全部的審查發現，約有27.8萬名非美國公民違反美國法律，登記參加聯邦選舉投票。特朗普及其盟友一再提出此類說法，以尋求更嚴格的投票限制。

美國選舉：圖為2022年6月21日，A voter casts her ballot with her child at a polling station at Rose Hill Elementary School during the midterm primary election in Alexandria, Virginia.（Getty）

有獨立研究發現，非公民投票的情況非常罕見。兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）發現，當各州核實選民資格時，只有0.04%的案例被認定為非公民。選舉專家擔憂，大規模清理州選民名冊可能會導致符合資格的選民被剝奪選舉權。

加州點票結果有許多問題？

上個月，備受矚目的加州州長和洛杉磯市長選舉點票緩慢，特朗普將點票結果與舞弊聯繫起來，並質疑郵寄選票的處理方式。初選結束後一個多月，最終結果於上周正式公佈。

事實上，加州的點票速度出了名的慢，部分原因是該州2300萬選民中有80%到90%的人選擇郵寄投票。儘管特朗普及其一些盟友聲稱計票速度緩慢表明選舉受到操縱，但他們並未公開拿出任何舞弊證據。