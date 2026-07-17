世界盃決賽｜白宮預告特朗普將出席 恩芬天奴重申與總統共同頒獎
撰文：劉耀洋
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美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）7月16日預告，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於7月19日（香港時間7月20日）出席西班牙與阿根廷之間的世界盃決賽。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）此前受訪時，重申他屆時將一如既往，與舉辦國領導人一起向衛冕隊伍頒獎。
英國《衛報》16日報道，萊維特當日在記者會上發表上述言論，並表示這屆賽事完美落幕，充分展現美國舉辦世界頂級賽事的能力。她說：「我們期待着周日的決賽，我知道總統也期待到場觀看。」
被問到特朗普支持哪一隊決賽隊伍時，萊維特表示不知道，但回應稱：「我相信他會給你一個有趣的答案。」
恩芬天奴14日接受瑞士媒體Blue Sport採訪時，重申他屆時將會與特朗普一起頒獎。他表示：「這始終是我們的計劃，過去也是這樣做—決賽舉辦國的領導人與國際足協主席一起頒獎。」
特朗普再度入主白宮，多次亮相各項體育賽事。他去年7月在世冠盃期間，向冠軍隊伍、英超球會車路士頒獎後，無視恩芬天奴請他離開頒獎台的肢體語言，反而站在球員身邊一起慶祝，引起尷尬的情景。
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