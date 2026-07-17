美國收緊留學生簽證逗留期限　最長停留4年　料9月生效

美國國土安全部（DHS）7月16日發布留學生簽證新規，規定持F、J類非移民簽證的國際學生最長停留年限為四年，若需延期必須重申申請。該新規預計在9月正式生效，將結束數十年來留學生「無限期」在美居留制度，並改用固定停留期限。



據新規，國際學生入境時將獲得與I-20表格課程結束日期掛鉤的固定停留授權，整體期限不得超過4年。除此之外，新規嚴格限制學生轉校、更換專業與學習目標；同時，將畢業後離境寬限期由60天縮短至30天；對於超過四年學業未完成者，須主動申請延期，填寫I-539表格並支付相關費用，並接受生物識別、背景調查等額外審查。

美國國土安全部（The Department of Homeland Securit）。（Photo by Chip Somodevilla/Getty Images）

DHS認為，現行的D/S制度缺乏固定結束日期，導致追蹤難度增大，可能有合規漏洞。DHS表示，此舉旨在「打擊猖獗的簽證濫用行為」，強化國家安全管控，杜絕學生無限註冊課程滯留美國的情況。

不過，該政策引發教育界反對聲音。國際教育工作者協會（NAFSA）主席Fanta Aw批評新規多餘且充滿誤導性，恐阻礙全球人才赴美深造，損害美國高教創新與人才競爭力。另外也有反對者指，博士、研究型課程普遍耗時較長，四年時限不符合真實學術狀況。

與此同時，持I類簽證的外國媒體代表在美逗留期限也被收緊，持此類簽證的絕大多數人在美逗留期限最長不得超過240天，但可申請延長。