美國收緊外國留學生及記者簽證逗留期限 中國記者限90天
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月16日頒布最新政策，收緊外國學生、文化交流工作者與記者的簽證有效期。該規定自公布60日後生效，須經國會審查。
路透社報道，美國土安全部（DHS）最新發布的規定為F類留學生簽證、J類文化交流工作簽證及I類記者簽證設定了固定有效期，取代現行可依就學、交流或工作期間持續有效的做法。
根據新規，F及J類簽證逗留期限最長4年；I類記者簽證一般上限240天，中國籍記者則限90天，相關簽證持有人均可申請延長期限。
另外，留學生畢業或培訓完成後離境寬限期由60天削至30天；研究生未經授權不得更改「教育目標」或轉校。
DHS稱2024年留學生簽證入境逾180萬人次、交流訪客逾50萬、媒體工作者3.73萬，入美人數激增令監管困難，甚至出現有持有人逗留數十年的案例。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月就任後展開大範圍移民收緊，包括吊銷持特定意識形態學生的簽證及綠卡、撤銷數十萬移民法律地位。中國外交部8月曾反對針對中國記者的擬議規則，指美國政府的行為具有歧視性質。
路透社：倘伊朗電力網絡遭美國攻擊 將要求胡塞武裝封鎖紅海航道美國聯儲局前高級顧問被指在涉華泄密案作假證供 判囚逾3年美國宣布對巴西大部分商品加徵25%關稅 7月22日起生效彭博社：美國怨中國稀土管制 既忌憚衝突又憂中方得寸進尺