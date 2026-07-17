美國收緊外國留學生及記者簽證逗留期限　中國記者限90天

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月16日頒布最新政策，收緊外國學生、文化交流工作者與記者的簽證有效期。該規定自公布60日後生效，須經國會審查。



路透社報道，美國土安全部（DHS）最新發布的規定為F類留學生簽證、J類文化交流工作簽證及I類記者簽證設定了固定有效期，取代現行可依就學、交流或工作期間持續有效的做法。

2025年10月31日，美國維珍尼亞州， 一名旅客在聯邦政府停擺期間在華盛頓列根機場的旅客航站內行走。（Reuters）

根據新規，F及J類簽證逗留期限最長4年；I類記者簽證一般上限240天，中國籍記者則限90天，相關簽證持有人均可申請延長期限。

另外，留學生畢業或培訓完成後離境寬限期由60天削至30天；研究生未經授權不得更改「教育目標」或轉校。

DHS稱2024年留學生簽證入境逾180萬人次、交流訪客逾50萬、媒體工作者3.73萬，入美人數激增令監管困難，甚至出現有持有人逗留數十年的案例。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後的記者會發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月就任後展開大範圍移民收緊，包括吊銷持特定意識形態學生的簽證及綠卡、撤銷數十萬移民法律地位。中國外交部8月曾反對針對中國記者的擬議規則，指美國政府的行為具有歧視性質。