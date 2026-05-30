在日外國留學生數破40萬創歷史新高　中國學生佔3成居首

據日本學生支援機構（JASSO）5月29日公布的數據，截至2025年5月，在日外國留學生已達408,069人，刷新歷史最高紀錄，提前達成日本政府設定的2033年40萬留學生的目標。



數據顯示，在日留學生數量受疫情影響曾大幅波動，2019年約31萬人，2022年跌至23萬低谷，其後三年持續大幅回升。

生源方面，中國留學生以131,097人居首位，佔整體三成；其次為尼泊爾（100,239人）和越南（43,366人）留學生，南亞及西亞地區留學生增幅尤為顯著。這些留學生主要就讀於大學及研究生院、日語教育機構與專門學校。

2025年4月10日，學生們在日本東京參與東京證券交易所的交易體驗。（Getty）

與此同時，日本在海外留學的人數在2024年僅約9.1萬人，雖較前年微增2.1%，但僅為2018年11萬峰值的八成。有分析指，日圓貶值推高留學成本、海外物價持續上漲，導致日本學生海外留學意願下降，難以恢復疫情前水平。