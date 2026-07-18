美國兩大電視網未在廣播頻道播總統演說　特朗普：應吊銷牌照

美國總統特朗普（Donald Trump）將於7月16日晚間黃金時段發表全國演講談及選舉安全問題，並指控中國操縱2020年總統大選。然而，美國三大電視網中的美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC）沒有在其主要廣播頻道播出講話。對此，特朗普在演講點名批評它們，指這種「舞弊行為」應該導致他們的執照被撤銷。



路透社及美國《政治報》16日報道，美國電視新聞網（CNN）、美國廣播公司和全國廣播公司選擇不在主要頻道直播特朗普的演講，但後兩者在其串流媒體頻道上播出他的演講。

另外，美國三大電視網中的哥倫比廣播公司（CBS），以及MS NOW、霍士新聞（Fox News）在內的其他媒體則選擇播出特朗普部份的演講內容。

2026年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）向全國發表演講後，做出手勢。（Reuters）

特朗普在演講中點名批評美國廣播公司和全國廣播公司，稱：「它們和其他媒體參與一場陰謀。這樣的舞弊行為應該導致它們的執照被撤銷。他們無償使用我們價值數十億美元的公共廣播電波，根本沒付半毛錢」。

路透社引述專家指，美國的廣播電視台受憲法第一修正案保護，可以自行決定播出內容，但由於這類講話通常會提供重要的公共資訊，所以它們通常都會在其主頻道播出內容。

2026年7月16日，美國華盛頓特區，白宮新聞發布室的螢幕上，可以看到美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC）沒播放美國總統特朗普（Donald Trump）將於7月16日晚間黃金時段發表全國演講。（Reuters）

據《政治報》，多家電視台2022年曾拒絕播出時任總統拜登（Joe Biden）關於民主威脅的演說。美國三大電視網2014年也未播出時任總統奧巴馬（Barack Obama）關於移民問題的黃金時段演講。