美國指示船隻取道霍爾木茲海峽阿曼段　遭滯留水手爆粗表達不滿

美伊戰爭導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）接近停擺，雖然美國多次表明海峽仍可航行，惟在當地滯留的水手就飽受可能遭伊朗襲擊的壓力，更有水手因此向美軍爆粗表達不滿。



《華爾街日報》7月16日取得的海事頻道通訊錄音，其中一段提到美軍稱準備根據國際法提供航行自由及保障合法營商，指示船隻駛到霍爾木茲海峽近阿曼（Oman）的一方以提供保護，但有水手以「死x開」（fxxk off）回應。

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

報道提到，美軍雖然持續打擊鄰近霍爾木茲海峽的伊朗軍事設施，但德黑蘭方面則繼續向未經伊朗許可而企圖通過海峽的船隻開火警告，甚至發動致命攻擊。

美國自14日起封鎖伊朗港口的首天，據航運數據公司Kpler的數據顯示，21艘通過海峽的船隻中，沒有一艘使用獲美國支持的近阿曼航道，當中17艘取道伊朗批准的航道；另一艘則駛經國際海事組織批准的路線；其餘3艘就採取影子艦隊策略，以「隱形」方式通過。

到了15日就有另外13艘船隻通過海峽，但仍只有一艘採用阿曼航道；另外10艘則有部分因為與伊朗石油出口而遭制裁，並使用伊朗提供的航線。

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月16日稱，美國海軍陸戰隊第11遠征隊士兵當日在阿曼灣（Gulf of Oman）登上一艘油輪進行檢查，以落實美國對伊朗的海上封鎖。（X@CENTCOM）

以色列國防情報機構的伊朗部門前負責人Danny Citrinowicz指出，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意控制霍爾木茲海峽，就需要取得當地，而以目前所部署的兵力而言，就無法達成他的軍事或戰略目標。