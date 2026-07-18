日本國會通過國旗損壞罪法案 最高可判囚兩年
撰文：韓學敏
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日本參議院全體會議7月17日以多數票贊成通過《國旗損壞罪法案》，一旦定罪將面臨最高兩年監禁。首相高市早苗此前一直推動通過該法，認為無立法將不尊重國旗的行為定為犯罪是錯誤之舉。
日本共同網報道，該法由自民黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨共同提出，自公布20日後施行。
法案規定，任何人以令人感到極度不適或厭惡的方式，公開損毀、移除或污損在「社會通念上被認定用作國旗的有形物」，將面臨最高兩年監禁，或最高20萬日圓（約9700港元）罰款。
法案針對的僅限於用作國旗的「有形物品」，動漫作品、人工智能（AI）生成的圖像以及兒童餐上的國旗均不在保護範圍內。另外，法案亦提到，新規會綜合考慮行為的外在形式、周遭情況及其他客觀情形，考慮是否有罪。
立憲民主黨、公明黨和共產黨等在野政黨均反對法案，稱損毀國旗是政治表達方式之一，批評法案事實上是對言論自由的的干涉。
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