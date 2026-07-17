日本參眾兩院通過《皇室典範》修訂　維持男系繼承傳統

日本眾議院全體會議7月10日以多數贊成通過《皇室典範》修正案後，17日成功在參議院闖關正式立法，重點包括接納1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男子，以養子身份重回皇族，所生兒子有皇位繼承權；以及容許女性皇族婚後保留皇族身份。



共同網報道，參議院17日以大比數通過有關修正案，而今次亦是《皇室典範》在1947年實施以來，首次對內容作出具有實質意義的修改。

關於「收養舊宮家男系男子」新法規定，合格養子須為15歲以上、無配偶子女的舊宮家男系男子，入籍後不得自主脫離皇籍。報道提到，修正案新增特殊繼承機制，舊宮家出身的皇族養子本人無皇位繼承權，但其日後所生兒子可擁有繼承資格，這反映首相高市早苗政府重視維持「男系男子」的意向。

不過該條文並非原先國會共識內容，因此修正案在參眾兩院審議時，都無法獲一致通過。而在修正案實施後，將每30年審視制度及評估成效。

2026年5月27日，日本東京，日本天皇德仁（左）與皇后雅子（右）在歡迎儀式和會晤結束後，目送菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，不在圖中）及其夫人離開皇宮。（Reuters）

日本官房長官木原稔早前表示，現行制度將皇位繼承資格限定為「男系男子」是「基於自古以來從未中斷、延續至今的歷史傳統」。此外，新法明確女性皇族在與一般國民結婚後也適用「住民基本台帳法」，木原稔指出，這是為了讓配偶與子女能作為一個家庭，順利地度過日常生活。但他同時強調，目前尚無配偶與子女成為皇族的先例。

目前日本皇室只有3名男性擁有皇位繼承權，因此外界有聲音提出由女性繼位的可能。共同網5月進行的民意調查顯示，83%受訪者支持女天皇，反對的意見只有13.1%。而高市早苗作為日本第一位女首相，則沒提及由女性繼承皇位或母系天皇。