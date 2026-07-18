世界盃｜加拿大山火煙霾侵襲美國　特朗普埋怨：擾亂決賽

加拿大境內野火持續肆虐，逾830處火情燃燒、百餘處失控，燃燒產生的大量煙霾南下侵襲美國，造成美國東北部多地空氣品質惡化、天空昏暗，數百萬民眾接獲居家避險指令。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月17日直指，此次污染恐衝擊即將舉行的世界盃決賽，並批評加拿大疏於治理森林，應為美國蒙受的環境損害負責。



特朗普強調：「這是故意疏忽，而且這種情況每年都在發生，給美國造成數十億美元的損失，這些污染造成的損失必然要加到加拿大目前支付的關稅中。」

2026年7月17日，美國國會大廈附近受到加拿大野火的煙霾侵襲，導致空氣質量惡化、天空昏暗。（Reuters）

隨著決賽日臨近，白宮官員將會晤國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），評估煙霾帶來的健康風險，並隨時研擬應急方案。美方團隊密切監測氣象變化，盼降雨與氣流移動紓解污染，保障賽事順利進行。

圖為2026年7月17日，美國總統特朗普與國際足協主席恩芬天奴在紐約特朗普大廈出席世界盃決賽前的活動。（Reuters）

面對美方指責，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）表示，加方多次協助美國救災，呼籲美方與其抱怨，不如給予支援。美加雙方就此問題出現明顯立場分歧。