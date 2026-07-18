世界盃｜加拿大山火煙霾侵襲美國 特朗普埋怨：擾亂決賽
撰文：林嘉敏
出版：更新：
加拿大境內野火持續肆虐，逾830處火情燃燒、百餘處失控，燃燒產生的大量煙霾南下侵襲美國，造成美國東北部多地空氣品質惡化、天空昏暗，數百萬民眾接獲居家避險指令。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月17日直指，此次污染恐衝擊即將舉行的世界盃決賽，並批評加拿大疏於治理森林，應為美國蒙受的環境損害負責。
特朗普強調：「這是故意疏忽，而且這種情況每年都在發生，給美國造成數十億美元的損失，這些污染造成的損失必然要加到加拿大目前支付的關稅中。」
隨著決賽日臨近，白宮官員將會晤國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），評估煙霾帶來的健康風險，並隨時研擬應急方案。美方團隊密切監測氣象變化，盼降雨與氣流移動紓解污染，保障賽事順利進行。
面對美方指責，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）表示，加方多次協助美國救災，呼籲美方與其抱怨，不如給予支援。美加雙方就此問題出現明顯立場分歧。
加拿大山火煙霧籠罩美國多地 特朗普威脅將污染成本計入關稅加拿大野火延燒鐵路 貨運列車遭火焰包圍 場面驚悚宛如末日電影加拿大多倫多街頭節慶活動發生槍擊案 至少2死6傷 槍手在逃世界盃｜阿根廷隊因雷暴被困亞特蘭大 紐約冠軍賽或有霧霾籠罩