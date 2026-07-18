加拿大山火煙霧籠罩美國多地　特朗普威脅將污染成本計入關稅

加拿大山火產生的濃煙自7月16日蔓延到美國中西部至東北部的大片地區，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）翌日指責加拿大沒有妥善管理森林，導致美國遭山火產生的空氣污染波及，並威脅把處理污染的成本添加到美國目前對加拿大的關稅之中。



路透社報道，特朗普在社交媒體Truth Social發文，稱他認為加拿大應該為其沒有妥善維護森林而承擔責任，指美國正遭受骯髒、污染嚴重、不健康的空氣侵襲。

2026年7月17日，美國總統特朗普在社交媒體Truth Social發文指責加拿大未妥善管理森林。（Truth Social）

他強調：「這是故意疏忽，而且這種情況每年都在發生，給美國造成數十億美元的損失，這些污染造成的損失必然要加到加拿大目前支付的關稅中。」

特朗普還稱將致電加拿大總理卡尼（Mark Carney），問責對方打算如何處理這種「完全不可接受」的情況。然而，卡尼的辦公室尚未對此事作出回應。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

報道引述氣候專家指，近年來氣溫升高導致森林更加乾燥，山火的出現因此也變得更頻繁。卡尼16日曾表示，美國在應對氣候變遷方面可以做得更多，氣候變遷正導致全球氣溫升高和極端氣溫加劇。