加拿大野火延燒鐵路　貨運列車遭火焰包圍　場面驚悚宛如末日電影

加拿大安大略省野火持續延燒，社交網絡近日流傳一段影片，顯示貨運列車遭火焰包圍的驚險瞬間。當時火勢逼近鐵路沿線，車上工作人員受困車內，眼見橘紅色火焰從四周逼近，緊急呼喊要求幫助，場面宛如末日電影。



野火吞噬鐵路沿線 貨運列車陷火海

據《每日郵報》報道，這段影片由安大略省議員馬馬夸（Sol Mamakwa）分享，畫面顯示，14日在安大略省阿姆斯壯（Armstrong）附近，一列貨運火車遭大規模野火包圍，熊熊火焰在車外燃燒，將整列火車照亮。

加拿大安大略省野火持續延燒，一輛貨運列車遭火焰包圍。（截取自X@solmamakwa）

大火包圍火車，場景宛如末日電影▼▼▼

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影片中，車內一名工作人員向操作人員描述眼前情況，表示「火勢可能會從這裡蔓延過來，現在有點可怕」。另一名男子隨後拿起手機錄下現場，並驚呼：「天啊。」他接著表示：「你們需要快一點，認真的，我們被火焰包圍了。」

另一名車內人員也焦急表示：「這車得快點開走」。隨著火勢快速擴大，鐵路旁區域被火焰吞沒，周圍樹木起火，也讓車內人員幾乎無法看清外部情況。

貨運公司緊急撤離 警方籲勿靠近鐵路區域

營運該列貨運火車的加拿大國家鐵路公司表示，當時列車運送的是易燃物資，因野火蔓延而暫停運行。公司發言人指出，列車上的員工已於當晚撤離。安大略省警方也呼籲民眾遠離事發區域，避免進入鐵路走廊。警方表示，目前沒有立即公共安全威脅，但緊急應變人員與鐵路官員正合作評估現場狀況，並採取相關安全措施。

營運該列貨運火車的加拿大國家鐵路公司表示，當時列車運送的是易燃物資，因野火蔓延而暫停運行。（截取自X@solmamakwa）

截至15日上午，加拿大西北安大略省仍有多起野火持續燃燒，其中部分火勢因乾燥氣候、高溫及強風影響，仍未受到控制。目前尚不清楚是否有人員受傷。

野火產生的大量煙霧已影響加拿大部分地區及美國西北部空氣品質。霍士氣象（Fox Weather）報道指出，煙霧預計將於15日晚間抵達紐約州、新澤西州、賓夕法尼亞州、麻薩諸塞州及佛蒙特州部分地區。

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