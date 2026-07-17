英媒揭伊朗小學遭美軍精準攻擊　專家：手法契合經典戰術

伊朗戰爭爆發首日，一枚美國製造的戰斧導彈在襲擊首日就擊中伊朗南部米納布（Minab）的一所女子小學，造成至少175人死亡。此前，有消息指為美軍誤炸，但英媒天空新聞（Sky News）公開調查，證實為美軍的「精準定點打擊」。



據報道，透過影像比對、衛星圖勘測與三維建模還原現場，發現導彈彈坑精準落在學校禮堂中心，且有目擊者證明，遇襲時眾多孩童正在禮堂附近的教室等候家長接送，七名獨立軍事專家一致認定，襲擊模式完全契合美軍經典攻擊戰術。

前美軍戰爭分析師拜恩（West Bryant）表示：「受襲的的建築中，彈著點全部接近建築的正中心，這是我們經典的戰術，導彈穿透此類建築樓梯、直擊核心，讓爆炸威力完全封鎖在建築內部。」

伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的影片，片中一枚導彈擊中校旁的伊朗海軍基地。（X@AryJeay）

報道指，如果僅有學校遇襲，或許還能歸咎於導彈偏離軌跡，但事實上是遇襲區域涵蓋多棟民用建築，包含診所、藥房與文化中心，多處建築均被導彈擊中核心位置、整體夷平，呈現系統性打擊特徵，並非單一意外。

襲擊當天，美軍一支航母打擊群處於米納布攻擊範圍內，其中三艘戰艦可發射戰斧導彈。美方公開畫面也證實，當天「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）曾向伊朗方向發射導彈。

分析指，美軍具備完備情報核查能力，理應識別民用設施。美方無視目標屬性執行空襲，這一決策直接造成大量無辜兒童罹難，所謂誤擊說法徹底被證據推翻。