美軍連續第七晚打擊伊朗　伊方據報向美艦艇發射巡航導彈｜有片

美國中央司令部（CENTCOM）於美東時間7月17日下午3時宣布再攻擊伊朗，是美方連續第七晚發動打擊。伊朗官媒同日指，伊朗軍方向北印度洋一艘美方艦艇發射岸對海巡航導彈。



中央司令部17日在社文媒體X發文，稱美國新一輪打擊旨在繼續削弱伊朗的軍事能力。路透社引述伊朗國家電視台稱，伊朗南部錫里克（Sirik）傳出三聲爆炸聲。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），伊朗軍方17日晚發消息指，他們當日曾對北印度洋一艘美方艦艇發射岸對海巡航導彈，聲稱舉動給敵人造成「恐懼」後，涉事艦艇已駛離射程範圍。

IRNA釋出導彈發射片段：

美軍稱摧毀伊朗沿岸監視塔 伊媒：伊方襲一艘掛泰國旗船

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早報道，伊斯蘭革命衛隊海軍當日在霍爾木茲海峽襲擊了一艘懸掛泰國旗的船隻，指其無視警告、未經伊方許可試圖通行。

美國中央司令部此前前稱，美軍於17日摧毀了位處伊朗南部恰巴哈爾港的沿岸監視塔，稱該設施屬伊斯蘭革命衛隊數十年來用於追蹤及鎖定霍爾木茲海峽過往商船的監視網一部份。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

另外，據伊斯蘭共和國通訊社，一艘停泊在哈爾克島（Kharg Island）的油輪同日遭到美國導彈襲擊。