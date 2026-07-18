印度首枚自主研發商業軌道火箭成功升空

印度航天初創公司天根航空航天公司（Skyroot Aerospace）星期六成功發射印度首枚自主研發的軌道火箭。這是印度為了在全球商業發射市場爭取更大份額，而進行的一次關鍵測試。



據路透社報道，高度約22米的「維克拉姆-1」（Vikram-1）火箭於當地時間周六（18日）中午12:05（香港時間下午2:35），從位於斯里赫里戈達島（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，留下一道火柱和濃煙。

在這項代號為「阿加曼任務」（Aagaman）的首次軌道發射中，火箭攜帶多個客戶的有效載荷以及在軌實驗設備。

天根航空航天公司發表聲明說，此次任務旨在驗證火箭的推進系統、航空電子設備、遙測系統、制導、導航和控制系統，以及星箭分離全套系統等，同時收集關鍵數據，為將來的商業發射做準備。

印度航天初創公司Skyroot Aerospace於2026年7月18日發射Vikram-1火箭，這是印度一家私營公司首次嘗試將衛星送入軌道。(Reuters)

這款火箭以印度航天之父薩拉貝（Vikram Sarabhai）命名。天根公司在聲明中說：「這是一次試飛。在進行常規商業飛行之前，我們將進行幾次這樣的試飛。」

天根公司成立於2018年，是印度新一代航天初創企業之一，今年成為印度首家估值達到10億美元（約78億港元）的航天企業。

全球小型衛星發射市場競爭日益激烈，越來越多初創企業挑戰以美國太空探索技術公司（SpaceX）為首的行業巨頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

