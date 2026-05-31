藍色起源新格倫火箭爆炸　專家：或影響美國未來月球任務時間表

美國藍色起源（Blue Origin）公司「新格倫（New Glenn）」重型運載火箭5月28日在佛羅里達州進行發動機點火測試時發生爆炸，導致「新格倫」火箭目前唯一投入使用的發射設施嚴重受損。美航天界業內人士認為，此次事件可能導致藍色起源面臨數月甚至更長時間的發射延期，並可能影響美國未來月球任務時間表。



爆炸發生於美國東部時間28日21時（北京時間29日9時）左右，地點位於佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地。「新格倫」火箭原計劃於6月4日執行發射任務，為亞馬遜公司低地軌道衛星計劃發射48顆衛星。爆炸發生時，這些衛星並未安裝在火箭上。藍色起源隨後證實，火箭在發動機點火測試期間出現「異常狀況」，所有現場人員均已確認安全。

2026年5月28日，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。（NASASpaceflight.com/Handout via REUTERS）

藍色起源創始人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）表示，目前判斷事故根本原因還為時過早，但公司已開始展開調查。29日，藍色起源在社交媒體平台X上表示，此次火箭測試異常產生的火箭碎片可能在未來數日或數周內被海浪衝上海岸，提醒公眾不要觸碰或靠近相關殘骸。

此次事件在美國航天界引發廣泛關注。業內人士認為，事件不僅會導致藍色起源後續發射任務延期，同時由於該公司是美國登月計劃的重要商業合作夥伴，此次受挫可能影響美國月球任務時間表。

美國國家航空航天局局長艾薩克曼（Jared Isaacman）在X平台上表示，發展新一代重型運載火箭「極其困難」，該機構將與合作夥伴共同支持事故調查，評估近期任務所受影響，並推動後續發射任務恢復。他還表示，一旦掌握此次事件對美航空航天局「Artemis」登月計劃及月球基地計劃影響的相關信息，將及時向公眾通報。

根據美航空航天局本周公佈的首批月球基地建設任務規劃，「月球基地1號」任務計劃最早於今年秋季實施，將使用藍色起源的月球着陸器向月球南極地區運送科學設備，驗證未來載人着陸所需關鍵技術。而計劃執行該貨運任務的火箭型號，就是剛在測試時爆炸的「新格倫」重型運載火箭。美航空航天局還與該公司簽署合同，要求該公司在2028年前運送兩台月球車，屆時供太空人在月表使用。

2026年5月28日，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。（NASASpaceflight.com/Handout via REUTERS）

多家美國媒體報道稱，卡納維拉爾角太空軍基地36號發射台是「新格倫」火箭目前唯一投入使用的發射設施。發射台及相關設備受損，可能對該火箭後續發射計劃造成較大影響，並給相關月球任務帶來新的不確定性。

美國哥倫比亞廣播公司報道稱，直升機航拍畫面顯示，發射場一座獨立避雷塔已被毀壞，用於運輸並豎立「新格倫」火箭的裝置也嚴重受損。此外現場還可見多處爆炸造成的損壞。

美國科技媒體「技術之道」網站報道稱，這可能是自1969年蘇聯發射N1火箭時發生爆炸事故以來，威力最大的一次火箭爆炸事故。報道說，「新格倫」發射設施是藍色起源耗費多年時間、投入數億美元建造，重建可能需要一年甚至更長時間。2016年太空探索技術公司的「獵鷹9」號火箭發射時發生異常，導致所使用的40號航天發射台嚴重受損，修復發射台花了一年多的時間。目前藍色起源沒有其他發射設施可用。儘管該公司已在受損設施鄰近的一個發射台啟動前期工程，同時計劃在加利福尼亞州范登堡太空軍基地再建一處發射設施，但這些都剛剛起步。

本文獲《新華國際頭條》授權轉載

