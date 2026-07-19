伊朗最高領袖：美國一再違背協議承諾　證明特朗普的簽名毫無價值

美伊戰火重燃約一週之際，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）7月18日發表聲明，批評美國一再違背美伊諒解備忘錄中的承諾，再次向所有人證明，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的簽名是多麼毫無價值且不可靠。



伊朗國營電視台（IRIB）18日釋出穆傑塔巴的聲明，他在聲明中譴責美國在他父親、已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮期間發動空襲，並指恃強凌弱、霸權野心和殘暴是美國行事方式不可分割的組成部份。

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席賓州國防與創新峰會（Pennsylvania Defense and Innovation Summit）及發表講話。（Reuters）

穆傑塔巴表示：「既然美國這一敵人企圖挑起戰爭並承受更沉重的代價，它就應該知道，伊朗人民和抵抗陣線已經為它準備了難忘的教訓。」

美軍此前已連續多晚對伊朗發動襲擊，美媒Axios更引述知情人士指，美國已通知以色列，將增派數十架空中加油機，為擴大對伊朗軍事行動做準備

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

伊朗衞生部稍早時表示，自6月27日以來，有50人死於美國空襲，逾500人受傷，死者當中包括5名婦女及2名18歲以下兒童。