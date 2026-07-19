伊朗襲約旦致2名美軍陣亡後　美國再對伊發動打擊

美伊重新交火約一週，伊方曾多次對位於中東各國的美軍設施發動打擊。美國中央司令部（CENTCOM）7月18日公布，兩名美軍士兵17日在約旦境內陣亡，另有1名美軍士兵失蹤。這是美伊近期重新爆發衝突以來，美方首次公布美軍人員的傷亡情況。美軍同日稍後宣布再對伊朗發動打擊，聲稱要懲罰在約旦襲擊美軍人員的伊朗革命衛隊部隊。



美國中央司令部18日在社交媒體X公布上述消息，稱兩名美軍人員在約旦的抵禦伊朗彈道導彈及無人機攻擊的戰鬥中陣亡，另有一名美軍人員失蹤。

美國中央司令部補充指，有4名美軍人員受傷，被緊急送往約旦醫院接受治療，目前已出院，其他輕傷的人員亦已返回崗位。

美方未公布陣亡士兵的確實身份，稱出於對涉事士兵家屬的尊重，軍方將在通知家屬的24小時後，才會公布更多訊息。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

據伊朗國家電視台，伊朗革命衛隊此前曾對位於約旦的美軍基地發動導彈和無人機襲擊，聲稱摧毀至少兩架美軍戰機和其他三架飛機。另外，伊媒又提到，革命衛隊曾對位於巴林及科威特的美國設施發動攻擊。

美國中央司令部同日稍後稱，美軍在美東部時間下午6時對伊朗發動新一輪空襲，旨在進一步削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽商船的能力，以及懲罰襲擊美軍人員的革命衛隊。