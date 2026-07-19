世界盃｜被問特朗普質疑英格蘭戰術 杜慈反問：你拿他來做證？
撰文：劉耀洋
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英格蘭在世界盃4強賽事敗給阿根廷，只能在季軍戰對陣法國。外界有聲音質疑英軍主帥杜慈（Thomas Tuchel）太早下令全部退守，連美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）都加入批評行列。杜慈7月17日被記者問到相關事宜時，他立即反問：「你拿特朗普來做證？」（You use Donald Trump as your witness for the case？）
美國《紐約郵報》（New York Post）報道，特朗普17日稍早時候稱，他認為在英格蘭在對陣阿根廷期間，將前鋒哈利卡尼（Harry Kane）安排在防守可能是一個錯誤。
有記者同日稍後詢問杜慈對相關質疑有何回應時，一度引述了特朗普的話。杜慈反問道：「你拿特朗普來做證？」
杜曹接着回應指，自己對當時的決定「沒有遺憾」。他解釋，所有決定都是在極大壓力下，憑藉直覺與經驗所作出的判斷，目的是為了幫助球隊爭取勝利。
他表示：「我認為我們之前的表現過於被動，太過消極。如果你問我是否後悔自己的決定......那麼我的回答是『不，我不後悔』。」
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