世界盃｜西班牙2010年冠軍成員被拒入境美國　求助特朗普魯比奧

世界盃決賽7月19日在紐約舉行，西班牙將迎戰衛冕的阿根廷。賽事成為全球焦點，不少球壇名宿都有意出席，但曾在2010年協助西班牙奪冠的傳奇球星卡普迪維拉（Joan Capdevila）遭美國拒絕入境，因此他上網向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）求助。



《今日美國》（USA Today）17日報道，現年48歲的卡普迪維拉在社交平台X發文，表示向特朗普求助，指自己的電子旅行授權系統（ESTA）申請被美國駁回，因此無法與孩子前往紐約觀看決賽。

卡普迪維拉稱，自己原本非常期待與2010年奪冠的全部隊友為球隊打氣，並對自己遭禁止入境感到難以置信，憂慮會錯過熱愛足球的孩子觀看世界盃決賽的時刻。他表示如果有人可以出相助，將永遠感恩。

他接受西班牙COPE電台訪問時提到，自己在2016年與西甲元老隊前往德黑蘭，參與對伊朗明星隊的足球賽，因此禁止他入境。

卡普迪維拉與大衛韋拿（右）慶祝贏得2010年世界盃。（Getty Images）

卡普迪維拉在西甲球會愛斯賓奴（Espanyol）出道，其後曾效力馬德里體育會（Atlético Madrid）、拉科魯尼亞（Deportivo La Coruña）及維拉利爾（Villarreal）等球會，並在2002至2011年期間為西班牙上陣60場，是西班牙在2008年奪得歐洲國家盃及2010年世界盃的主要功臣。

目前白宮及美國國務院未有回應報道，亦未知華府會否出手介入。