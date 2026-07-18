世界盃｜LV連續五屆受託定制行李箱　護送「大力神盃」亮相賽場

LV（Louis Vuitton）星期四（7月16日）宣布，世界盃冠軍獎盃將放置在專門定制的LV專屬旅行硬箱中，被護送至紐約新澤西體育場。這也是這家法國奢侈時尚品牌再次受託，為足球界至高無上的榮譽獎杯設計護航外殼。



這款定制硬箱的前方飾有金色的「V」字標識，既代表著「勝利」（Victory），也象徵着「Vuitton」。箱體外層布滿品牌最具辨識度的經典老花圖案，並配有鍍金黃銅護角。箱包內部則採用米色皮革襯裡，並縫有印着「Louis Vuitton」與「FIFA」官方合作標誌的紀念貼布。

這已是這家法國老牌時裝屋連續第五屆為世界盃冠軍獎盃量身定制專屬旅行箱。在此之前，2010年、2014年、2018年以及2022年世界盃的大力神盃都是以LV硬箱護送。

LV主席兼行政總裁Pietro Beccari在聲明中說：「十多年來，LV與FIFA始終秉持著對卓越的不懈追求，我們也共同深信，體育擁有著啟發人心、凝聚世界團結的奇妙力量。」

各大頂級奢侈品牌在職業體育賽事中圈地布局已非新鮮事。著名的Tiffany & Co.自1967年首屆超級碗以來，便一直負責操刀打造分量極重的「隆巴迪獎盃」（Vince Lombardi Trophy）；而LV也與一級方程式賽車（F1）簽署為期10年的長期合作協定，為各大分站賽定制奢華的冠軍獎盃硬箱。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

