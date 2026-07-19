Meta擬向Anthropic出借算力供AI模型訓練　交易規模或達100億美元

Facebook母公司Meta正與人工智能（AI）初創公司Anthropic洽談，出租部分數據中心算力，供Anthropic訓練和運行AI模型。潛在交易規模據報或高達100億美元（約784億港元）。



若交易達成，Meta可能借龐大的數據中心和AI基礎設施，開拓新的雲計算業務。

美媒引述知情人士報道，雙方仍處於初步接洽階段。較早前，另有消息人士稱，交易金額可能在兩年內達到100億美元。但CNN的知情人說，目前流傳的具體金額仍屬推測。

Meta和Anthropic均拒絕置評。

2026年4月12日，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

Meta近年來大舉投資數據中心、AI晶片和伺服器，今年資本開支預計達到1250億至1450億美元。如此龐大的投入也帶來明顯成本壓力，公司4月宣布裁減約10％員工，涉及約8000人，部分目的就是抵銷AI基礎設施建設帶來的開支。

在巨額投資下，Meta面對的關鍵問題，是如何儘快把這些基礎設施轉化為收入。

CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）此前說，幾乎每週都有企業詢問，能否向Meta購買計算資源。Meta目前仍把這些算力留作內部使用，但若未來建成的運算能力超過自身需求，就可能把閒置部分出租。 這也解釋了Meta為何考慮與Anthropic合作。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

隨着各大AI公司持續訓練和運行更先進模型，市場對高性能晶片和數據中心容量的需求不斷增加。若Meta把部分算力租給Anthropic，不僅能分擔巨額基礎設施成本，也可開闢新的收入來源。 交易若達成，Meta還可能進一步進入雲計算市場，與亞馬遜、微軟和Google展開競爭。投資者目前正密切關注，Meta能否把不斷擴大的AI支出轉化為實際盈利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

