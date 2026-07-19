黎巴嫩總統將訪白宮近20年首次　冀特朗普施壓以撤軍

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）將於本週訪美並與總統特朗普（Donald Trump）首次會面，為近20年來第一位到訪白宮的黎巴嫩總統。預計他將向特朗普提交書面方案，解除由伊朗支持的武裝組織真主黨武裝以及推動以色列撤軍。



奧恩於當地時間周六（18日）出發飛往美國，應特朗普邀請進行訪問。此行正值黎巴嫩以軍正佔據黎巴嫩南部大片地區，數十萬黎巴嫩人因以色列空襲與佔領而流離失所。奧恩表明，期望特朗普向以色列施壓，落實兩國於6月在美方斡旋下達成的協議。該協議旨在解除真主黨武裝、促成以軍逐步除菌，並為兩國和平關係鋪路。

2026年6月26日，美國華盛頓國務院，在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的見證下，來自美國、以色列和黎巴嫩的代表簽署三方框架協議。（Reuters）

黎巴嫩官員透露，奧恩相信只有特朗普具備足夠影響力迫使以色列撤軍，協助黎巴嫩恢復主權。會談還將聚焦強化黎巴嫩政府對該國全境的統治。

奧恩曾擔任黎巴嫩軍隊總司令，獲美方支持。2025年真主黨遭以色列重創，其敘利亞盟友阿薩德政權被推翻後，奧恩當選總統，象徵黎巴嫩權力格局轉變。

今年3月2日，真主黨為聲援遭遇美以襲擊的伊朗而向以色列開火，以軍遂採取軍事行動報復。奧恩後呼籲與以色列展開直接對話，打破該國數十年來的歷史慣例，惟遭到真主黨強烈反對。