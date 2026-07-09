特朗普晤敘利亞總統：美國應把敘方剔出「支持恐怖主義國家」名單
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日稱，他應該會把敘利亞從美國認定的「支持恐怖主義國家」名單中移除。
特朗普當日在安卡拉會見敘利亞過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）時發表上述言論，並說：「我認為我會這麼做。為什麼不呢？他（沙拉）做的很好。」他接着再讚揚對方，並指：「他受到所有人的尊重，包括我在內」。
美國自1979年把敘利亞列入支恐國家名單，但2024年底敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台後，美國共和與民主兩黨議員都提議把敘利亞移出名單。
美國與敘利亞關係此後逐步走向正常化，特朗普政府去年撤銷了對沙拉所領導沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）的外國恐怖組織認定。
特朗普上月簽署終結對敘制裁的行政命令，使敘利亞得以結束與國際金融體系的隔絕狀態，同時進一步落實美方幫助敘利亞在內戰後重建的承諾。
沙特的幾間企業計劃對敘利亞進行數十億美元的投資，其他波斯灣國家也承諾為敘利亞重建提供財政援助。
被問及是否仍希望敘利亞協助應對黎巴嫩真主黨時，特朗普再度指，敘利亞或許可以幫忙。
以色列與黎巴嫩真主黨戰鬥不斷，是美國與伊朗和平談判的障礙之一。特朗普早前提議由敘利亞來對付真主黨，並稱敘方會做得更好。然而，沙拉已表明，敘利亞無意對黎巴嫩進行軍事干預。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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