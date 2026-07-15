黎巴嫩與以色列於羅馬重啟會談　美媒：特朗普促內塔尼亞胡撤軍

黎巴嫩和以色列7月14日在美國斡旋下，於意大利首都羅馬恢復談判，以討論兩國幾周前簽署的框架協議，但外界普遍預期不會有太大進展。與此同時，美國媒體同日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話時，敦促以色列應該開始從敘利亞撤軍，並敦促以色列在黎巴嫩採取同樣的措施。



圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

特朗普8日在土耳其與敘利亞過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面後，翌日與內塔尼亞胡通電話。

美國Axios引述美國官員稱，特朗普告訴內塔尼亞胡，以色列軍隊在敘利亞領土的部署會造成緊張局勢，並可能導致局勢升級，黎巴嫩的情況也一樣。官員透露，特朗普在電話中說：「他們不希望你待在那裡，你應該重新部署。」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉與敘利亞總統過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）舉行雙邊會晤時，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）交談。（Reuters）

美國官員又稱，特朗普政府於近數月來，一直試圖促成以色列和敘利亞達成新的安全協議。但最終得出結論：內塔尼亞胡不願作出讓步。

至於黎巴嫩方面，儘管以黎近期達成框架協議，以色列承諾將撤出目前佔領的黎巴嫩南部兩個「試點區」，並允許黎巴嫩軍隊在那裡部署。不過，以色列至今仍未從這兩個地區撤軍，黎巴嫩政府則希望訂出時間表。

2026年6月27日，以色列坦克在黎巴嫩境內展開演習。（Reuters）

報道分析，目前距離以色列舉行大選還有3個月，結果攸關內塔尼亞胡的政治生涯及個人自由。不論在敘利亞抑或黎巴嫩，他不太可能採取撤軍等重大舉措。不過，特朗普的要求無疑增加其壓力。