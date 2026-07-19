俄對基輔發動開戰以來最大規模導彈襲擊之一　烏1死16傷

烏克蘭總統澤連斯基周日（19日）說，俄羅斯連夜對基輔發動俄烏戰爭爆發以來規模最大的彈道導彈襲擊之一，造成1死16傷。



烏空軍部隊說，俄軍此次襲擊主要針對基輔，防空系統擊落41枚俄導彈中的18枚，另有23枚導彈和10架無人機擊中20個地點。此外，125架俄無人機中有108架被攔截。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）說，基輔住宅樓、倉庫、超市和宿舍等多個建築受損，三人傷勢嚴重。

烏代理外長瑟比加（Andrii Sybiha）在社交平台發文，譴責俄羅斯對基輔發動「殘暴的恐怖襲擊」，呼籲國際社會加大對俄羅斯施壓。

俄烏雙方持續相互發動空襲。澤連斯基周日說，烏軍襲擊了俄南部斯塔夫羅波爾地區（Stavropol）的三座油庫以及一處燃料設施，並在黑海擊中三艘俄羅斯“影子艦隊”油輪。

俄官員說，莫斯科州一處物流中心星期六（18日）遭烏軍空襲後有40人受傷；坦波夫州此前的襲擊至少造成七人死亡。

俄互聯網中斷導致刷卡支付受阻 民眾重新轉向使用現金

另一方面，隨著移動互聯網中斷導致刷卡支付受阻，加上在俄烏戰爭持續四年多的背景下，越來越多俄企因財務壓力增大而試圖逃稅，俄民眾正重新轉向使用現金。

英國廣播公司（BBC）報道，這種支付方式的轉變增加了國家徵稅難度，而此時俄羅斯正面臨不斷擴大的預算赤字，急需籌集每一分盧布來為烏克蘭戰事提供資金。

根據BBC對俄央行數據的分析，自今年初以來，俄羅斯已向市場投放了1.56萬億盧布（約15.6萬億港元）的現金，為新冠疫情時期外，歷年同期最大幅度的現金投放增長。

2026年6月18日，烏克蘭無人機襲俄羅斯首都，莫斯科有樓宇損毀（Reuters）

克里姆林宮多次切斷俄羅斯大片區域的移動互聯網服務，以應對烏克蘭無人機襲擊，但也導致民眾無法使用銀行卡支付。

一名莫斯科居民說，手頭有現金讓她有「某種控制和安全感」，確保她在網絡中斷時能購買生活必需品。

俄經濟部5月將今年經濟增長預期下調至0.4%，料創2022年以來最低增速。政府今年1月將增值稅率從20%調高至22%，並降低中小企業繳納增值稅的門檻，促使部分藥房、餐廳、美容院和小商鋪鼓勵顧客以現金付款。

據俄羅斯最大的中小企業協會Opora Russa5月調查顯示，約6%企業已採取「灰色手段」應對新的稅收負擔，包括不開發票或以現金發薪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

