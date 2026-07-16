烏軍狂襲致關鍵水域航運關閉　俄羅斯面臨「霍爾木茲海峽式」危機

俄羅斯對其通往黑海門戶的控制力正在減弱。本周，烏克蘭發動的一系列襲擊迫使莫斯科暫停了這一關鍵水域的航運，從而限制了克里姆林宮與世界其他地區進行貿易的能力。



美媒報道指，這一事態發展標誌着俄羅斯處境的重大逆轉。多年來，亞速海（Azov）一直處於基輔的控制範圍之外，不僅為俄羅斯提供了攻擊烏克蘭的便利集結地，還將俄南部廣闊地區與世界大洋連接起來。

↓ 烏軍近日狂襲在亞速海、黑海的俄船 ↓

然而，烏克蘭無人機技術的進步改變了這一局面。烏克蘭無人機部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）周三告訴美媒，基輔在過去短短九天內就打擊了116艘位於亞速海的俄羅斯船隻，這一數字急劇增長。

此前，針對俄羅斯船隻的打擊行動主要局限於「影子船隊」和軍用艦艇。儘管美媒無法獨立核實布羅夫迪的說法，但烏克蘭官員分享的近期部份打擊行動的影片顯示，這些攻擊均直接命中了目標。

圖為亞速海、黑海位置（地圖截圖）

2026年7月14日，烏克蘭敖德薩附近，圖為一艘民用船隻遭到襲擊，升起黑煙。（Reuters）

這種持續不斷的攻擊迫使俄羅斯暫停了亞速海的航運，並關閉了該海域兩端的關鍵通道。

黑海和亞速海是通往俄羅斯和烏克蘭的關鍵水道。黑海北接烏克蘭，東北方向則是俄羅斯，是石油和其他商品的重要貿易航道。亞速海則通過刻赤海峽（Kerch Strait）與黑海銜接。

2026年7月4日，烏克蘭總統澤連斯基發布影片，其中顯示烏克蘭無人機襲擊聖彼得堡石油廠。（影片截圖）

烏克蘭在打擊俄羅斯運輸受制裁燃料的「影子油輪」船隊方面成效日益顯著，但封鎖亞速海可能會產生更廣泛的影響，波及小麥或葵花籽油等未受制裁的出口商品。

總部位於美國的衝突監測機構戰爭研究所（ISW）周二指出，烏克蘭在亞速海發起的打擊行動標誌着，烏克蘭努力切斷被佔領的克里米亞與俄羅斯後勤網絡聯繫、並干擾俄海上航運路線，特別是針對石油產品和穀物的運輸行動進入新的階段。

本文獲《聯合早報》授權轉載

