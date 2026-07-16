烏克蘭總統澤連斯基撤換防長引不滿　基輔等城市爆示威

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換就任不足一年的總理後 ，政府大換血，1月才上任、在當地受歡迎的防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也要離職，此引來烏克蘭國民反彈，多個城市7月16日出現示威。



英國廣播公司（BBC）報道，一群以年輕人為主的烏克蘭民眾16日早上在基輔聚集，舉起「放開費多羅夫」、「停止破壞勝利」的標語，並高喊「恥辱！」

烏克蘭民眾2026年7月16日在基輔發起示威，抗議防長遭撤換（Reuters）

費多羅夫現年35歲，1月才獲任命為防長，外界視他給國防部注入活力，領導反腐敗運動，並善於利用數據分析致力提高前線作戰表現。但在政府內閣改組方案中，議員定於16日就防長新人選投票，接替人選是原內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）。

澤連斯基未有解釋換防長原因，引起國民不滿，此前有傳言稱，費多羅夫遭撤職與他和武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）之間關係緊張有關。

烏克蘭民眾不滿總統澤連斯基撤換防長，2026年7月16日在首都示威（Reuters）

費多羅夫16日在記者會上疑似證實這一點，他稱自己曾向澤連斯基建議撤換瑟爾斯基，「當總統說他不打算撤換瑟爾斯基時，我說我會學習如何與他合作」、「提出的所有建議都遭否決了。」

費多羅夫稱，澤連斯基邀請他留在政府擔任顧問，不過他拒絕，並非有意與總統對抗，而是「相信」澤連斯基「能夠傾聽烏克蘭人民的呼聲，知道該怎麼做」。