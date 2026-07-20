沙特媒體：穆傑塔巴不在伊朗　伊朗外長：戰事至今未曾見面

沙特阿拉伯媒體引述以色列安全部門人士消息稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前「不在伊朗」。另伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在7月19日發布的訪問中表示，自戰爭爆發以來，他未曾與穆傑塔巴會晤，稱只有極少人見過對方。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

沙特媒體：穆傑塔巴聲明由革命衛隊撰寫

沙特阿拉伯的哈達斯電視台（al-Hadath）報道，穆傑塔巴對外公開的聲明，是由革命衛隊（IRGC）新任總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），以及革命衛隊其他所撰寫。

消息人士又稱，伊朗內部的分裂非常嚴重，威脅到革命衛隊的存續。該名以方消息人士也稱，即便伊朗對以色列發動攻擊，美國也不希望以色列參與針對伊朗的打擊行動。

圖為2024年3月4日，伊朗時任內政部長瓦希迪（Vahidi speaks）在議會選舉記者會上發表講話。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

阿拉格齊：導致哈梅內伊遇害漏洞或仍存在

另外，阿拉格齊在19日播出訪問中表示，導致前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）寓所遭空襲的安全漏洞，至今「可能仍然存在」。他表示，2月28日的襲擊之所以能夠發生，是因為敵方掌握了哈梅內伊的準確日程，以及得悉當日高層會議的舉行，「敵人之所以知道這些會議，是因為信息洩露，而這種洩露可能仍然存在。」