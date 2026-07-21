美聯邦法官發臨時令　叫停派拉蒙收購華納兄弟

美國加州的聯邦地區法官7月20日發布臨時限制令，暫停派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收購案。



2026年1月13日，美國加州洛杉磯，圖為荷里活傳奇片商派拉蒙電影製片廠的標誌。（Reuters）

新華社報道，該臨時令有效期14天。法官表示，對這項預計總值達1,110億美元的重磅收購有否觸犯反壟斷法，存在嚴重疑問。

民主黨籍的加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）對裁決表示歡迎，稱是首個關鍵勝利，有助於令此收購案最終不會成為現實。

此前，美國12個州向加州北區聯邦地區法院提起訴訟，要求阻止該交易。牽頭的邦塔在聲明中說，這兩家娛樂業巨頭合並將削弱美國影視業合理競爭並損害消費者利益。在全美廣泛公映的電影發行市場，兩家公司合併後將控制約27%份額。