華納兄弟股東投票通過　以8618億接受派拉蒙收購方案

華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery，WBD）的股東4月23日（周四）以「壓倒性多數」投票批准了該公司與派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）價值1100億美元（約8618億港元）合併的方案。



據英國《衛報》報道，股東們否決了為華納兄弟探索高層提出的慷慨薪酬方案，其中包括向即將離任的行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）支付5.5億美元（約43億港元）的補償金。

2026年1月13日，美國加州洛杉磯，圖為荷里活傳奇片商派拉蒙電影製片廠的標誌。（Reuters）

華納兄弟探索與派拉蒙的董事會都已批准這次合併方案，並鼓勵股東也予以批准。

扎斯拉夫在一份聲明中表示：「今天獲得股東的同意是完成這項歷史性交易的又一個關鍵里程碑，這將為我們的股東帶來非凡的價值。我們將繼續與派拉蒙合作，完成這一過程的剩餘步驟，從而打造一間領先的新世代媒體和娛樂公司。」

派拉蒙天空之舞的發言人表示：「股東批准代表我們完成對華納兄弟探索頻道的收購又邁出了重要一步，這建立在我們成功的股權和債務融資以及監管審批進展的基礎上。

派拉蒙天空之舞發言人指：我們期待在未來幾個月內完成交易，並打造一家更好地服務於創意界和消費者的下一代媒體娛樂公司。」

報道指，這次合併仍需獲得美國司法部和歐洲監管機構的批准；此外，各州總檢察長組成的聯盟也極有可能就收購提出訴訟。

2026年2月27日，美國加州伯班克市，圖為在華納兄弟影城拍攝的華納兄弟標誌照片。（Reuters）

如果交易最終獲得批准，華納兄弟探索頻道的股東將獲得每股31美元（約243港元）。兩間公司表示，預計交易將於今年7至9月之間完成。