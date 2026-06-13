美司法部批准派拉蒙1110億美元收購華納兄弟　多州或提訴阻止併購

美國司法部反壟斷部門6月12日稱，已批准派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）計劃以1100億美元（8618億港元）收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery，WBD）的交易，認為該交易不會損害競爭或消費者。然而，外媒稱美國各州總檢察長或將在未來數週內提起訴訟，以阻止這項併購。



路透社及英國《衛報》報道，美國司法部11日發聲明表示，他們已花8個月時間評估該交易將如何影響串流影音服務、傳統電視和電影產業，並權衡整個娛樂產業的意見。

司法部認為，傳統電視產業在體育直播、新聞和政治評論方面競爭激烈，該交易不太可能損害到電視產業。而在電影業方面，派拉蒙或華納則須要要與荷里活的傳統對手競爭，還要與A24等規模較小的獨立製片廠及Netflix等新興公司競爭，因此也不構成壟斷。

2026年1月13日，美國加州洛杉磯，圖為荷里活傳奇片商派拉蒙電影製片廠的標誌。（Reuters）

司法部聲稱，他們審查從80個來源獲得的200多萬份文件後，認為派拉蒙收購華納將增加整個媒體和娛樂產業的競爭，從而惠及美國消費者和工人。

派拉蒙同日發聲明，感謝司法部批准交易，強調這將使公司能夠在觀眾、人才、技術和投資方面競爭激烈的行業中更有效與對手競爭。

2025年12月5日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

然而，該收購案仍面臨加州、紐約州等多州的反對。據報道，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）或將在未來數週內發生領導各州檢察長，聯合就阻止收購提出訴訟。

邦塔12日晚在社交媒體上發文稱：「華納兄弟和派拉蒙的合併尚未完成，（該收購案）目前仍然被我的辦公室調查中。」