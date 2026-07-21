港人家庭北海道富良野自駕遊遇車禍　1死5傷

日本北海道7月20日發生致命車禍，一架載有一家四口港人家庭自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。而今次是當地在一星期內再次發生涉及港人自駕遊的交通意外。



札幌電視台（STV）及朝日電視台21日報道，事發於20日下午3時左右，涉事港人家庭駕駛租車在富良野市駕駛期間，於學田三區的國道38號越過對面行車線，與對頭的一架汽車相撞。

事發後租車上的四名港人，以及另一輛汽車上的兩名20多歲的日本籍男女需要送院救治，其中坐在租車上的一名53歲前座女乘客傷重不治。

日本北海道7月20日發生致命車禍，一架港人自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。（札幌電視台 截圖）

警方指，租車上當時由來自香港的52歲男子駕駛，而除了女死者，車上亦有兩名10多歲的女兒。

當局正向港人男司機問話，調查汽車越線發生意外的原因。

報道提到，事發的路段連接瀧川市和富良野市，途經赤平市等地，是富良野市觀光旅遊的常用路線。

而今次是當地不足一星期內再有港人自駕遊意外，5名中國籍遊客16日的白色小型租賃轎車，突然闖越JR富良野線一個平交道並停在路軌上，隨後遭駛至的區間列車撞擊。

轎車上2男3女全部受傷送院，據當地傳媒報道，分別為一家四口及其友人，年齡介乎10多歲至50多歲。5人傷勢不嚴重，沒有生命危險；列車乘客及工作人員則沒有受傷。消息指，自駕遊5人當中，一人為隸屬東九龍交通部的警員，香港警方稱該名人員現正在日本處理交通事故後續程序。

圖為2026年7月16日，北海道一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台 截圖）

中國駐日本大使館20日表示，當地接連發生涉中國公民嚴重交通意外，因此再次提醒在日本中國公民提高防範意識、注意交通安全。

一、注意鐵道路口。日本鐵道路口較多，通過時如聽到警報器聲，切勿進入。正常通過時切勿在道口內停留。

二、遵守交通規則。日本機動車靠左行駛，此點需重點關注，防止無意中進入逆向車道。

三、不要無照駕駛。中國駕駛證不能在日本直接使用。如選擇自駕出行，請預先辦妥當地合法駕照，提前購買保險。

日本緊急求助電話：110（警察）、119（消防、急救）、118（海上事故、海難）

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

駐日本大使館領事保護與協助電話：+81-3-6450-2195

駐大阪總領館領事保護與協助電話：+81-6-6445-9427

駐福岡總領館領事保護與協助電話：+81-92-753-6483

駐札幌總領館領事保護與協助電話：+81-11-513-5335

駐長崎總領館領事保護與協助電話：+81-95-849-3311

駐名古屋總領館領事保護與協助電話：+81-52-932-1036

駐新潟總領館領事保護與協助電話：+81-25-228-8888