2025日本百大熱門景點　京都北海道包攬三成　業界籲分散遊客

受惠於日圓貶值，日本迎來入境旅遊熱潮。惟最新調查顯示，訪日旅客高度集中於京都及北海道等7個都道府縣，包攬全國百大熱門旅遊熱點中的72個，旅遊經濟收益分配不均，亦加劇了重災區「過度旅遊」的憂慮。



共同社與數據分析公司Unerry透過手機應用程式，分析了2025年全國約2.5萬個地區的旅客位置數據。結果顯示，百大熱門景點僅分佈在22個都道府縣。京都佔最多達17個，其次為北海道（16個）及神奈川（11個）；山梨、大阪、沖繩及東京各有6至8個。相反，有25個縣無任何景點上榜。

所有景點中，北海道二世古滑雪度假區位居榜首；山形縣的銀山溫泉受動漫《鬼滅之刃》朝聖熱潮帶動排第4；京都清水寺則排第12。

其他外國遊客密集的地點包括神奈川箱根溫泉度假區，以及位於日本富士山腳下的富士五湖。

2026年1月26日，日本北海道札幌降雪的情景。（Getty）

旅客高度集中導致經濟收益懸殊。日本觀光廳數據指出，2025年外國旅客總住宿約1.77億人次，僅東京已佔近5959萬人次。東京、大阪、京都、北海道及沖繩共佔總住宿人次近七成，有31個縣的佔比不足1%。消費額方面，東京以約3.29萬億日圓居首，包尾的島根縣僅得22.5億日圓。

日本旅行業協會官員警告，必須盡快將外國旅客疏導至其他地區，以免影響當地居民生活及自然文化資產。