伊朗戰爭｜美媒指美軍刻意隱瞞傷亡和損失　五角大樓：純屬捏造

在約旦美軍基地遭伊朗襲擊造成兩名美軍死亡、一人失蹤的前一周，伊朗對駐約旦美軍發動了另外三次襲擊，美國匿名官員指五角大樓未公布這些襲擊的信息。



《紐約時報》星期一（7月20日）報道，數名要求不具名的美國官員說，約旦致命襲擊發生在18日，發生在18日之前的三次襲擊造成數十名美軍受傷，還有幾架美軍直升機受損。但五角大樓並沒有披露這幾次襲擊事件，也沒有公布襲擊造成的傷亡和損失。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊約旦的美軍基地。（Reuters）

在美伊戰局持續升級之際，這一事件再次突顯出五角大樓所謂的「作戰安全需要」與政府向公眾通報戰爭行動之間的矛盾與拉鋸戰。

上周，美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗發動空襲後發表聲明稱，空襲旨在報復伊朗襲擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船，但聲明隻字未提伊朗對中東美軍基地包括約旦基地的襲擊。

一名美軍官員受詢時說，美國中央司令部無義務公布受傷美軍信息，尤其是當他們迅速重返崗位的時候。

另一名美軍官員則反問，五角大樓為什麼要泄露可能幫助伊朗精准實施致命彈道導彈和無人機襲擊的信息？這些襲擊是針對約旦以及其他駐紮著數千名美軍的中東基地。

美國官員稱，出於同樣的原因，美國中央司令部已停止公布每天在伊朗境內打擊的目標數量。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）照片。（Reuters）

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美國軍方並未隱瞞或歪曲美軍在這場戰爭的傷亡情況。他在一份聲明中說：「所謂隱瞞傷亡的說法純屬捏造，目的無非是在三名美軍服役人員陣亡後，進一步加劇美國民眾的痛苦和憂慮。」

他指出，五角大樓的國防傷亡分析系統會定期更新有關美軍傷亡的最新信息。這個公開網站提供的是匯總數據，並不包含像上周發生在約旦的那類造成重大傷亡的具體襲擊事件信息。

帕內爾說：「斷章取義地引用原始數據，是在刻意誤導公眾，所呈現的也是不完整的事實。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

