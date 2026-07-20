特朗普：美國將「狠打」伊朗以祭陣亡美軍

美國總統特朗普（Donald Trump）說，對伊朗的最新軍事打擊是為了悼念近日犧牲的美軍。



法新社報道，特朗普星期天（7月19日）在新澤西州看完世界盃決賽，返回華盛頓後對記者說：「我們今晚又狠狠地打了他們，我們這麼做是為了向那幾位——大概是三位偉大的愛國者致敬。」

五角大廈當天稍早說，一名美軍在伊拉克北部執行涉伊朗任務時喪生，這是自17日以來，第三名美軍在伊朗戰爭中陣亡。

同時，約旦境內的美軍死亡人數或將會上升。17日約旦發生的一宗攻擊造成兩名美軍死亡、一人失蹤。美國中央司令部19日說，約旦搜尋失蹤美軍時發現不明遺骸，鑑定核實工作正在進行中。

2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

當被問及美軍陣亡事件時，特朗普表示「我們深感悲痛」，他還說，這些美軍「是為了阻止伊朗擁有核武」而戰。

美國中央司令部19日說，美軍於美國東部時間19日晚上7時（香港時間20日上午7時）發動對伊朗的新一輪空襲。這是美軍連續第九晚對伊朗發動軍事行動，旨在進一步削弱伊朗對途經霍爾木茲海峽商船的打擊能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

