白宮：美國將對加拿大多種商品加徵50%關稅　以應對歧視性待遇

美國白宮7月20日發布公告，將對加拿大多種產品額外加徵50%的從價關稅，以應對加拿大在乳製品、汽車及汽車零部件，以及酒類等方面，對美國採取的「歧視性待遇」。據指出，新關稅將自美東時間8月19日淩晨00時01分生效，媒體指此舉可能重新點燃北美貿易戰。



美國總統特朗普（Donald Trump）7月19日說，對伊朗的最新軍事打擊是為了悼念近日犧牲的美軍。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日簽署3項公告，依據已有近百年歷史、1930年的《關稅法》第338條，以實施對加拿大的加徵關稅。他之前曾利用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國加徵關稅，但2月被聯邦最高法院駁回。

白宮提供的資料顯示，這些將在30天後生效的關稅，適用於一系列加拿大進口商品，從酒類到曲棍球棒再到水泥。此外，包括乳製品、游泳池、家具、釣竿、種子、服裝和假髮等商品，也將受到新關稅的約束。

路透社報道，新關稅將於8月19日生效，無論商品是否符合《美墨加協定》規定，均適用。但能源、鉀肥、魚類、關鍵礦產，以及已受《232條款》關稅約束的產品除外。

《今日美國》（USA Today）報道，目前除兩個省外，加拿大所有省份都已停止從美國購買酒類，但並未停止對其他國家實施同類措施。此外，加拿大對自美國進口的汽車徵收特定關稅，也並未對其他國家設限。