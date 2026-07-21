東盟外長會菲律賓開鑼　美國務院：魯比奧周三晤王毅

撰文：成依華
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東盟外長會7月21日在菲律賓開鑼，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中國外長王毅都將出席，據美方指，魯比奧22日將與王毅舉行會面。

魯比奧已在7月21日抵達菲律賓首都馬尼拉，路透社引述美國國務院官員稱，魯比奧與王毅將在會議場邊舉行會晤。

2026年7月21日，美國國務卿魯比奧與太太珍妮特（Jeanette Dousdebes Rubio）抵達菲律賓馬尼拉（Reuters）

王毅晤東盟秘書長

王毅21日則在馬尼拉會見東盟秘書長高金洪，他表示南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成爲中國東盟關係間的障礙。

他談到近日中菲的衝突風波，指菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁，製造海上事端，服務的是外部勢力的利益，破壞的是中菲關係改善進程和南海的和平穩定，地區國家應當高度警惕，中方願同東盟排除干擾因素，加快推進「南海行爲準則」磋商，共同打造和平、穩定、合作、友好的南海新敘事，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。

2026年5月26日，中國外長王毅在美國紐約聯合國總部出席安理會會議。（Reuters）

王毅分別晤加拿大與澳洲外長

王毅也分別會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）與澳洲外長黃英賢。他談到中加今年上半年雙邊貿易額同比增長16%，特別是加方對華出口增長23.3%。加油菜籽、牛肉等農產品重返中國市場，中國電動汽車進入加方市場，為兩國民眾提供更多優質選擇，事實證明，中加關係改善發展符合兩國共同利益，受到兩國人民歡迎，是歷史正確的選擇。

王毅又在會見黃英賢時稱，中澳應秉持平等尊重態度妥處分歧，聚同化異，讓雙邊關係實現良性循環、向上發展，而不是被某些偏見所干擾破壞，中方希望澳方堅持不干涉內政原則，摒棄雙重標準，同中方相向而行，維護好兩國關係改善勢頭。

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